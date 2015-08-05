دراسة تزعم: الحشيش لا يسبب الاكتئاب والربو.. وأبحاث أخرى: له مخاطر قاتلة

جدل كبير أثير مؤخرًا حول المخاطر الصحية لمخدر الحشيش، حيث زعمت دراسة أمريكية أشرف عليها باحثون من جامعة بيتسبرج الأمريكية، أن تدخين الحشيش خلال مرحلة المراهقة لا علاقة له بالإصابة بالربو وارتفاع الضغط والصداع والاكتئاب والأمراض النفسية المختلفة، وإنما يتسبب فقط فى رفع فرص الإصابة بالجنون والهلوثة بين عدد محدود من الأشخاص.

الجدير بالذكر أن هذه الدراسة نشرت بمجلة "Psychology of Addictive Behaviors" فى مطلع شهر أغسطس، وأجريت على عدد محدود من الأشخاص لا يتعدى 408 أشخاص، ويوجد بها قصور واضح، حيث أجريت فقط على الذكور ولم تشمل الفتيات إطلاقًا، وهى تخالف معتقداتنا الطبية الثابتة حول أضرار الحشيش، والتى أكدتها مئات الأبحاث الطبية التى أجريت على مدار العقود الماضية وشملت ملايين الأشخاص.

وأشارت الدراسات السابقة إلى أن الحشيش يرفع فرص الإصابة بضعف الذاكرة والغباء والشيزوفرينيا والاكتئاب والقلق وضعف الانتصاب وسرطان الخصية والسكتة الدماغية والأزمات القلبية، وذلك حسبما نشر بالعديد من المجلات الطبية، أبرزها دورية "JAHA" التى تُصدرها الجمعية الأمريكية للقلب، ومجلة طب الأمراض العصبية "Neuroscience".

وأوضح القائمون على الدراسة أننا لا يمكننا الاعتماد على هذه النتائج بمعزل عن الأبحاث الأخرى التى أكدت المخاطر الصحية للحشيش.

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