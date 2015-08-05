“التصديري للصناعات الهندسية”: المنتجات المصرية تغزو السوق الإنجليزي

أشاد المجلس التصديري للصناعات الهندسية؛ بغزو المنتجات المصرية للسوق الإنجليزي، حيث أشار المجلس – في بيان له -، أن شركة« A-perry» الإنجليزية تتجة خلال الفترة المقبلة للمنتجات المعدنية بمصر، بالإضافة إلى رغبتها القوية في أن تحل الشركات المصرية محل الشركات الهندية التي تعمل بإنجلترا.

وأضاف المجلس، أن الشركة قد وقعت بالفعل اتفاق مع إحدى الشركات المصرية بمدينة المنيا بصعيد مصر، حيث يهدف الاتفاق لتوريد منتجاتها للسوق الإنجليزي، بالإضافة إلى أن الشركة الإنجليزية تعمل خلال الفترة المقبلة وخصوصًا في شهر نوفمبر على دعوة الشركات المصرية والمتخصصة في تشكيل المعادن لعمل تعاقدات مع جميع العملاء لديها.

من ناحية أخرى أكد المجلس التصديري للصناعات الهندسية، على توجيه دعوة لشركة «Argous» المتخصصة في تسويق الأجهزة المنزلية لزيارة مصر وعرض منتجات الشركات المصرية التي تعمل في القطاع، بهدف زيادة التصدير، بالإضافة إلى تطوير الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس حتى يواكب التطور الموجود بالعالم.