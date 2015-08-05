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ناطحة سحاب في محاكاة لجسم بيونسيه

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ناطحة سحاب في محاكاة لجسم بيونسيه ناطحة سحاب في محاكاة لجسم بيونسيه

الأربعاء 05-08-2015 17:30

يبدو خبر إعلان شركة هندسة معمارية عن نيتها بناء ناطحة سحاب عادياً، إلا أن شركة "البيرج فريزر" الأسترالية خرجت عن المألوف حين أفادت أن ناطحة السحاب المؤلفة من 68 طبقة، والمزمع تشييدها قريباً في وسط مدينة "ملبورن"، تحاكي جسد المغنية الأميركية الشهيرة Beyoncé! إذن، ستتألف ناطحة السحاب الجديدة من منحنيات عدة، بدون أن تتجاوز أمر الصمود بوجه التقلبات المناخية وسرعة الرياح، وإن ستتجاوز الشكل التقليدي للجدران الخارجية في الأبنية المماثلة.
ان شكل البناء قيد الإنجاز مستوحى من أغنية "غوست" المصورة، حيث ثمة مشهد تبدو فيه Beyoncé واقفة ومغطاة برداء شفاف يكشف عن تضاريس جسمها.
سيضمّ البناء، الذي يمتد على مساحة 90580 متراً مربعاً، 660 شقة سكنية و160 غرفة فندقية ومساحات البيع بالتجزئة.
ومن المتوقع أن يستغرق إنجازه حوالي 40 شهراً، فيما ستجذب واجهته الأنظار، وستدفع من يقف قبالتها أن يستذكر "الفيديو كليب" الشهير، ويميّز الفروق بين الجماد وجسم مغنية "البوب" الشهيرة!

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