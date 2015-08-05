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"مصر للطيران" تسير 220 رحلة دولية وداخلية لنقل وفود حفل افتتاح القناة

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"مصر للطيران" تسير 220 رحلة دولية وداخلية لنقل وفود حفل افتتاح القناة "مصر للطيران" تسير 220 رحلة دولية وداخلية لنقل وفود حفل افتتاح القناة
قام الطيار سامح الحفنى رئيس الشركة القابضة لمصر لطيران، اليوم الأربعاء، بزيارة تفقدية إلى مواقع العمل المختلفة داخل مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى والمخصص لرحلات للطيران الدولية والداخلية، وذلك للاطمئنان على سير العمل بصفة عامة ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إجراءات وتسهيلات لوصول المشاركين فى احتفالية قناة السويس الجديدة.

والتقى الحفنى مجموعات العمل المختلفة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، لتسهيل رحلة ضيوف مصر المشاركين فى هذا الحدث العالمى، كما أشاد بالروح المعنوية والحس الوطنى الذى يتحلى به جميع العاملين بالشركة فى تأدية هذا الدور القومى على أكمل وجه، خاصة أن مصر للطيران قد شرفت باختيارها الناقل الرسمى لهذا الحدث.

وقال الطيار سامح الحفنى "إنه من المقرر أن تسير مصر للطيران من مطار القاهرة اليوم الأربعاء 5 أغسطس والخميس الموافق 6 أغسطس أكثر من 220 رحلة دولية وداخلية منتظمة، كما أن الشركة على أتم استعداد لتسيير رحلات إضافية إذا تطلب الأمر ذلك."

وأضاف الحفنى أنه فى إطار الحملة الدعائية التى تتبناها مصر للطيران للإعلان عن افتتاح قناة السويس الجديدة فقد تم الاتفاق مع الهيئة القومية للبريد على توزيع كارت بريدى يحمل صورة بطاقة بريد قناة السويس الجديدة على متن جميع رحلات شركتى مصر للطيران للخطوط الجوية والشحن الجوى ابتداءً من غداً الخميس .

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مصر 365

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