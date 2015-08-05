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بالصور.. أبرز الاستعدادات لاستقبال المشاركين فى حفل افتتاح قناة السويس

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حصل "اليوم السابع" على صور لأبرز الاستعدادات، التى جهزتها هيئة قناة السويس، لاستقبال المشاركين فى الحفل التاريخى المزمع إقامته غداً، الخميس، لافتتاح القناة الجديدة، بحضور زعماء ورؤساء دول العالم.

وتتضمن الصور "نوت بوك" مطبوعا عليه اللوجو الخاص بمشروع قناة السويس الجديدة، وزجاجات مياه ملصقا عليها اللوجو، وقلما لتدوين الملاحظات وأبرز الأحداث.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

- مطار القاهرة يواصل استقبال الوفود المشاركة فى حفل افتتاح القناة.. وصول الرئيس اليمنى ومقدمة رؤساء 5 دول.. ووزيرى الرى الأوغندى والزراعة الأوكرانى.. ووزير خارجية فلسطين وعدد من مبعوثى رؤساء الدول
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- رفع أكبر علم على بوابة مدينة العريش احتفالا بقناة السويس الجديدة
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- رئيس قناة الدلتا: تطويع كل البرامج لمتابعة حفل افتتاح قناة السويس الجديدة
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- مبعوث الرئيس الإندونيسى: مشروع قناة السويس أظهر عزم المصريين
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- جريدة عمان: قناة السويس خط الدفاع الأول لمصر والعرب.. والمشروع الجديد أحبط طموحات إسرائيل بإنشاء مشروعات للربط بين البحر الأحمر والمتوسط.. وأمريكا قلقه من تفوق مصر فى إنجاز مشروع القناة فى عام واحد
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- وزير الكهرباء: حسن الإدارة سر نجاح حفر قناة السويس الجديدة فى زمن قياسى
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- "تمرد" تشارك فى الفعاليات الميدانية للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة
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- 27 مساعد وزير ومدير أمن ينتشرون بالمحافظات قبل ساعات من افتتاح القناة
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مصر 365

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