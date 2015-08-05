مقتل 50 مسلحًا من حركة الشباب الإرهابية فى عملية عسكرية للجيش الصومالى

أعلن مسئولون عسكريون فى الصومال، اليوم الأربعاء، أن الجيش الصومالى وقوات الاتحاد الأفريقى، قتلوا أكثر من 50 عنصرًا من جماعة "الشباب" الإرهابية فى سلسلة من الهجمات الجوية والبرية.

وقال أحد قادة الجيش، طلب عدم ذكر اسمه، إن العملية نفذت فى وقت متأخر أمس الثلاثاء فى قرية دالاندولى بمنطقة باكول جنوبى الصومال، حيث كانت قيادة "الشباب" تعقد اجتماعًا .

وأفادت تقارير بأن عددًا من قادة الجماعة المتشددة قتلوا ، فيما استسلم نحو 120 مسلحا، وتشن الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة هجمات بشكل منتظم ضد وكالات حكومية وقوات حفظ السلام والمدنيين فى الدولة الفقيرة الواقعة شرقى القارة الأفريقية.

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