مقتل 7 حوثيين فى مواجهات مع المقاومة الشعبية فى مأرب باليمن

أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل، منذ قليل، بمقتل 7 من ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع على عبد الله صالح في مواجهات مع المقاومة الشعبية بمحافظة مأرب شرقي اليمن.

وكانت قد أعلنت المقاومة الشعبية اليمنية فى محافظة تعز جنوب غرب اليمن بدء معركة تحرير المحافظة من أيدى ميليشيات الحوثيين وصالح، ووجهت المقاومة الشعبية انذارا للميليشيات بالانسحاب من المحافظة وترك اسلحتهم، موضحة أنها أمرت النقاط الأمنية بعدم اعتراض عناصر الميليشيات إذا خرجوا بدون أسلحتهم، وتنتهى المهلة التى حددتها المقاومة فى الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت اليمن.

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