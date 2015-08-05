لجنة شؤون اللاعبين توصي بتغريم محمد حمدي زكي

أوصت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم بتغريم محمد حمدي زكي هداف الاتحاد السكندري المنتقل إلى الأهلي، مبلغ يتراوح بين مليون و50 ألف جنيه إلى مليون و200 ألف جنيه.

وضم الأهلي هداف الاتحاد في صفقة انتقال حر، بعدما رفض اتحاد الكرة توثيق العقد الذي قدمه زعيم الثغر لقيد اللاعب.

وكان الاتحاد يسعى لتوثيق العقد الموقع من اللاعب لقطع الطريق أمام الأهلي الذي حصل على توقيع حمدي زكي.

وقال محمود الشامي رئيس لجنة شؤون اللاعبين للصحفيين: "عقد حمدي زكي مع الاتحاد كان ينص على تقاضيه 200 ألف جنيه في الموسم".

واستدرك مضيفا "العقد الجديد كان ينص على تقاضيه مليون و400 ألف جنيه. ولذلك أوصت لجنة شؤون اللاعبين برد اللاعب للفارق بين العقدين والذي تقاضاه".