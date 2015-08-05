حركة سورية مسلحة تتفاوض مع إيران حول الزبدانى

قالت جماعة حركة أحرار الشام السورية التى تنتمى لفصائل المعارضة المسلحة اليوم الأربعاء إنها كانت تجرى محادثات مع وفد إيرانى تتعلق بمدينة الزبدانى لكن المفاوضات توقفت.

وإن صح إجراء مثل هذه المحادثات فسيكون هذا أمرا غير مألوف بين الحركة السنية وإيران الشيعية.

وتدعم إيران الرئيس السورى بشار الأسد ويحارب مقاتلو جماعة حزب الله اللبنانية الشيعية إلى جانب قوات الأسد فى الحرب الأهلية الدائرة منذ أربع سنوات.

وقال بيان للجماعة "توقفت المفاوضات مع الوفد الإيرانى نظرا لإصرارهم على تفريغ الزبدانى من المقاتلين والمدنيين وتهجيرهم إلى مناطق أخرى."

وتقع الزبدانى على بعد نحو 45 كيلومترا شمال غربى دمشق.

وتشن القوات الحكومية ومقاتلو حزب الله هجمات على الزبدانى التى يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.

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