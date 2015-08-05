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بالصور.. أجواء كرنفالية وأعلام ترفرف بشوارع شبرا احتفالا بافتتاح القناة

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بالصور.. أجواء كرنفالية وأعلام ترفرف بشوارع شبرا احتفالا بافتتاح القناة بالصور.. أجواء كرنفالية وأعلام ترفرف بشوارع شبرا احتفالا بافتتاح القناة
تشهد شوارع حى غرب شبرا الخيمة أجواء كرنفالية بعدما انتشرت الأعلام المصرية على المقاهى وأعلى المنازل وأعلى مبنى الحى وفى أيادى المواطنين بالشوارع ابتهاجا بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وفى مشاهد احتفالية مليئة بالفرحة عمت الأعلام المصرية جميع الأرجاء بالمدينة وانطلق المواطنون فى شوارع محافظاتهم للاحتفال بانتهاء المشروع القومى.

وقال المحاسب السيد موسى رئيس حى غرب شبرا الخيمة أنه تم الانتهاء من وضع الأعلام فوق مبنى الحى بالإضافة للجدارية بميدان المؤسسة وطلاء سور قصر محمد على بجوار كلية الزراعة.

كما أكد أنه فى إطار استعدادات محافظة القليوبية للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة سيقوم المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم وفرقته الموسيقية بالمشاركة فى الاحتفالات غدا الخميس على مسرح بميدان المؤسسة يسع لأكثر من 1000 فرد من الساعة 7مساء وحتى الساعة 10 مساء.

يذكر أنه تم الانتهاء من وضع 4 جداريات بمحافظة القليوبية فى إطار احتفالات المحافظة بالافتتاح حيث تم بناء الجدارية الأولى أمام ديوان عام المحافظة والثانية بمدخل مدينة بنها، والثالثة على الطريق الزراعى بالإضافة إلى الجدراية الموجودة بميدان المؤسسة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

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