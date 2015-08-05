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أسباب وطرق علاج دوالى الساقين

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أسباب وطرق علاج دوالى الساقين أسباب وطرق علاج دوالى الساقين
دوالى الساقين من أكثر الأعراض شيوعا وبشكل خاص لدى النساء، وتظهر دوالى الساقين فى صورة عروق بارزة متجمعة بجوار بعضها البعض، وذات ألوان مميزة بين الأحمر والأزرق والبنفسجى.

ما هى دوالى الساقيين؟
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>أوضحت أخصائية الأمراض الجلدية الدكتورة هديل جهاد،أن المفهوم العلمى لدوالى الساقين يطلق على تلك الأوردة الضخمة والتى تظهر بشكل بارز وواضح اللون.

وأضافت "أن هناك خلطا لدى البعض بين الدوالى والشعيرات الدموية الرفيعة، والتى لا تتجاوز كونها شعيرات دموية وليست دوالى بمفهومها الدقيق".

طرق علاج دوالى الساقين
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>فى المراحل الأولية لظهور الشعيرات الدموية الرفيعة أكدت "هديل" أن القضاء على تلك الشعيرات يتم بسهولة من خلال استخدام أشعة الليزر، والتى تعمل على فتح أطراف تلك الشعيرات وتفريغها، وتلك الطريقة تعتبر من أفضل الطرق فى العلاج ولا تترك آثارًا سلبية على البشرة، وآثارها لا تتجاوز ظهور بعض البقع البنية فى المكان المعالج، يزول بعد فترة قصيرة مع اختفاء تلك الشعيرات.

واستكملت "أما الدوالى التى تظهر بصورة أكبر كالأوردة المنتفخة فغالبًا ما يكون التدخل الجراحى هو العلاج الأمثل لها".
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مصر 365