الأعباء المالية بعد الإنجاب قد تعرض الرجل للوفاة المبكرة

زعمت دراسة فنلندية حديثة، إن الرجال الذين تنجب زوجاتهم ويصبحون آباءً قبل عمر 25 عامًا قد تتعرض صحتهم لمشاكل كبيرة على المدى البعيد وترتفع فرص وفاتهم المبكرة بأمراض القلب والعديد من الأمراض المرتبطة بالإفراط فى تناول الخمور والمشروبات الكحولية.

وأظهرت الدراسة التى شملت أكثر من 30500 رجل، أن التوتر والإجهاد وتحمل المسئولية والأعباء المالية لها تأثير طويل المدى على صحة الآباء الشباب، حيث وجد الباحثون خلال الدراسة المنشورة مؤخرًا عبر الصحيفة البريطانية "The Telegraph"، أن الرجال الذين ينجبون عند سن 45 إلى 54 يكونون أكثر عرضة لخطر الوفاة المبكرة بنسبة 20% أو أقل قليلاً، لكن يرتفع الخطر بنسبة تصل إلى 73 فى المائة بين الرجال الذين يولد الابن الأول لهم عندما يكون عمرهم 22 إلى 25 عامًا.

وقالت الدكتورة إلينا إينيو، من وحدة البحوث السكانية فى جامعة هلسنكى، فنلندا، إن الرجال الذين كانوا آباءً عند سن 22 إلى 25 عامًا وأنجبت زوجاتهم طفلاً فى العام الأول للزواج كان لديهم خطر 26 فى المائة أعلى للوفاة فى منتصف العمر، مقارنة بالذين أنجبوا طفلهما الأول عندما كانوا 25 أو 26 عامًا.

وأضافت إينيو أن هؤلاء الآباء الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و44 لديهم خطر أقل بنسبة 25 فى المائة للوفاة فى منتصف العمر من أولئك الذين أنجبوا طفلهما الأول فى 25 أو 26 عامًا.

وقد نشر البحث مؤخرًا فى مجلة علم الأوبئة وصحة المجتمع، وشكك كيفن ماكونواى، أستاذ الإحصاءات التطبيقية بالجامعة المفتوحة فى هذه النتائج، وأشار إلى أن هناك العديد من العوامل التى تم إهمالها، وأن العلاقة بين الإنجاب فى عمر مبكر والوفاة غير مؤكدة.

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