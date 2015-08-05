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ضبط عاطلين مطلوبين فى عدة قضايا بالشرقية

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ضبط عاطلين مطلوبين فى عدة قضايا بالشرقية ضبط عاطلين مطلوبين فى عدة قضايا بالشرقية
تمكنت وحدة مباحث مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، اليوم برئاسة الرائد أحمد عبد الرحمن رئيس مباحث المركز ومعاون المباحث النقيب أحمد النجار، من ضبط عاطلين مطلوبين فى عدة قضايا.

تلقى اللواء خالد عبد الرحمن مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بضبط مصباح محمد عبد الحميد محمد 28 سنة عاطل ومقيم سواده مركز فاقوس والمطلوب فى القضية رقم 3101 لسنة 2013 جنايات قسم الصالحية الجديدة والمقيدة برقم 784 لسنة 2013 شمال الزقازيق حصر رقم 203 لسنة 2015 والمحكوم فيها بالسجن المؤبد حيازة سلاح نارى واستعمال قوة.

كما تم ضبط سعيد السباعى محمد السباعى 26 سنة عاطل ومقيم سواده مركز فاقوس والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 23293 لسنة 2014 جنايات مركز فاقوس والمقيدة برقم 831 لسنة 2014 شمال الزقازيق حصر، حبس 74 لسنة 2014 3 سنوات سرقة بالإكراه، حيث تم التحفظ على المتهمين لاتخاذ اللازم قانونا.
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