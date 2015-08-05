تجديد حبس المتهمين باختطاف فتاة واغتصابها داخل شقة فى شبرا الخيمة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة تجديد حبس 3 مسجلين خطر 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم باختطاف فتاة تحت تهديد السلاح واصطحابها إلى شقة أحدهم واغتصابها وتركوها فى حالة إعياء شديد.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة يفيد بتلقيه بلاغًا من "مروة.م" 31 سنة عاملة بمصنع ملابس، أنها أثناء توقفها أمام عملها فى أحد شوارع منطقة شبرا الخيمة اعترض طريقها 4 أشخاص مجهولين وقاموا باصطحابها تحت تهديد السلاح، وتوجهوا بها إلى إحدى الشقق بنفس المنطقة واغتصبوها كرهًا عنها واستولوا على هاتفها المحمول وتركوها فى حالة إعياء شديد، واستغاثت عقب خروجها من الشقة بالجيران وتوجهت إلى قسم الشرطة وأدلت بأوصاف المتهمين.

وأمر اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث قاده العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البجث الجنائى بشبرا الخيمة وقام بعرض بعض صور المسجلين على المجنى عليها وتعرفت عليهم، وتبين أن المتهمين هم كل من "عبدالحميد.س.ع" 25 سنة و"إسلام.م.م" 25 سنة و"مصطفى.ز.أ" 23سنة و"فريد.ج.ف" 26 سنة.

وتمكن النقيب محمود ندا معاون مباحث القسم من القبض عليهم عدا الثانى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقاموا باصطحابها تحت تهديد السلاح الأبيض عنوة وتناوبوا اغتصابها داخل شقة أحدهم.

وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أمر وليد مندور مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بحبس المتهمين 4 أيام بإشراف المستشار عمرو سامى المحامى العام لنيابات جنوب بنها الكلية، وجدد قاضى المعارضات حبسهم تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة.