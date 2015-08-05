صورة - أحمد الشيخ: أتممت انتقالي إلى الأهلي

أكد أحمد الشيخ لاعب وسط مصر المقاصة إتمامه الانتقال إلى النادي الأهلي متمنيا أن يكون إضافة للفريق.

الأهلي أعلن رسميا من قبل التعاقد مع الشيخ لمدة 5 سنوات. ولكن الأزمة تصاعدت بعدما قدم الزمالك شكوى إلى اتحاد الكرة ليثبت إن اللاعب وقع للفريق.

محمود الشامي رئيس لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم تحدث من قبل لـFilGoal.com ليشرح كل تفاصيل أزمة الشيخ وأي الأطراف هو الأقوى بين الأهلي والزمالك. (طالع التفاصيل)

ونشر اللاعب يوم الأربعاء صورة له تجمعه مع هيثم عرابي مدير التعاقدات بالنادي الأهلي وعلاء عبد الصادق المشرف العام على فريق الكرة بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (انستجرام).

وكتب الشيخ معلقا على الصورة: "الحمد لله تم انتقالي إلى النادي الأهلي".

وأضاف " أتمنى من الله التوفيق وأكون أضافة للفريق ونقدر نفرح جماهير الأهلي".

كما أوضح اللاعب إنه سيخوض أول مران له مع الأهلي يوم الأربعاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي في إطار الجولة الرابعة من الكونفدرالية.

وكان الأهلي قد استقر على قيد خماسي في قائمة الفريق الإفريقية لم يكن من بينهم الشيخ.

لتصبح أول مشاركة متاحة للاعب هي مواجهة الجونة في كأس مصر.