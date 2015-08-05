تعرف على حمودي - الهداف الرائع والمراوغ الرهيب.. والمكمل لأيمن حفني

أحمد محمد بخيت حمودي، صفقة رائعة أبرمها نادي الزمالك.

نجح نادي الزمالك في الحصول على لاعب يمتلك إمكانيات رائعة، قادر على إضافة الكثير له الفترة المقبلة.

هداف، سريع، مراوغ ممتاز، قادر على خلق صعوبات باستمرار لدفاعات المنافسين بقدراته المذهلة.

ما هي قصة هذا اللاعب الذي احتل وصافة الدوري والكأس مع سموحة وكان هدافا للفريق الموسم الماضي؟

متى ظهر؟ وما هي المراحل التي مر بها خلال مسيرته؟ وكيف بإمكانه تشكيل ثنائيا رهيبا مع نجم الفريق أيمن حفني؟

سموحة إلى الأضواء

الظهور الأول لحمودي على الساحة وأمام الجمهور كان مع فريق سموحة حين ساهم في صعوده للدوري الممتاز موسم 2010-2011.

خاض 25 مباراة ذلك الموسم من إجمالي 30 سجل خلالها هدفين، وكان أحد العناصر الأساسية بالفريق بدءا من المباراة الخامسة التي خسرها سموحة أمام المقاولون العرب 2-1 مع المدرب الفرنسي باتريس نوفو.

انتهى الموسم، لكن بالنسبة لحمودي، كانت مجرد بداية الانطلاق نحو التألق.

فوز انتهاء الموسم ضمه هاني رمزي لصفوف المنتخب الأوليمبي خلال المباريات التحضيرية لكأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأوليمبياد لندن 2012.

لم يشارك في البطولة نفسها، لكن بقي ضمن خطط هاني رمزي في المستقبل.

ونظرا لتقلص قائمة الفريق التي ستشارك في الأوليمبياد بإنجلترا، كان لابد لهاني رمزي أن يستبعد العديد من اللاعبين خاصة مع ضم الثلاثي الكبير محمد أبو تريكة، عماد متعب وأحمد فتحي.

فلم يشارك في البطولة، لكن بعد أشهر قليلة شق طريقه للفريق الأول لمنتخب مصر.

انضم لمنتخب الفراعنة مع الأمريكي بوب برادلي. وكانت البداية مع مباراة قطر الودية التي خسرها الفريق 3-1، ثم سجل أول أهدافه الدولية في المباراة التالية حين دك المصريون شباك سوازيلاند بـ10 أهداف دون رد.

استمر في قائمة المنتخب، وكان لاعبا أساسيا في بداية مشوار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2015 مع مدربه السابق في سموحة، شوقي غريب.

11 مباراة خاضها حمودي مع الفراعنة آخرها أمام تونس في التصفيات نفسها، ولم يدخل ضمن حسابات المدرب الحالي هيكتور كوبر لابتعاده عن التشكيلة الأساسية لبازل السويسري الموسم المنصرم وقت طويل بسبب الإصابة.

الانفجار مع صدقي

الموسم الاستثنائي الذي أبدع فيه حمودي وتألق وكان واحدا من أفضل لاعبي الدوري المصري هو 2013-2014.

خسر الدوري مع حمادة صدقي مدرب سموحة بفارق هدف لصالح الأهلي، خسر نهائي كأس مصر بهدف قاتل أمام الزمالك، وكان نجم فريقه الأول وهدافه طوال الموسم بزيارته للشباك 14 مرة، منها 3 أهداف في مرمى الأهلي، 2 في الكأس وواحد في الدوري.

تألق مبهر جعله عضوا أساسيا مع شوقي غريب في المنتخب ولاعبا محترفا مع انتهاء الموسم في صفوف بطل سويسرا نادي بازل.

دويتو حفني-حمودي

صاحب الـ25 عاما يتمتع بعدة خصائص تجعله يشكل ثنائيا رائعا مع زميله القادم نجم الزمالك الأول أيمن حفني.

الثنائي يجيد المراوغة، يلعب بالقدم اليسرى، يفضل اللعب بمركز الجناح الأيمن أو وسط الملعب الأيمن.

لكن ما يميز حمودي عن حفني هو قدرته على تسجيل الأهداف وليس صناعتها فقط، فهو يجيد إنهاء الهجمة بشكل أكثر من رائع في شباك المنافسين.

هذا إلى جانب سرعته، وقدرته على التحرك في ظهر المدافعين، وإتقانه للمسة الأخيرة على مرمى الخصم.

هذا ما يجعل حمودي إلى حد كبير مكملا لأيمن حفني، فقد يشكل الثنائي دويتو رهيب في الجبهة اليمنى للزمالك قادرة على فك شفرة أي دفاع مع انطلاقات الظهير حازم إمام ووجود المهاجم باسم مرسي في منطقة جزاء المنافس.

"هو لاعب ممتاز في موقف واحد لواحد" هو تصريح مدرب بازل السابق وفيورنتينا الحالي باولو سوزا عن حمودي عندما كان لاعبا في صفوف بطل سويسرا.

ميزة أخرى يتمتع بها حمودي هي هدوئه داخل الملعب وعدم اشتراكه في كرات ثنائية كثيرة مع الخصم تكلفه الحصول على بطاقات صفراء وارتكاب العديد من الأخطاء.

فاللاعب لم تشهر في وجهه البطاقة الحمراء مطلقا حتى الآن.

في وجود حفني، مصطفى فتحي، محمود كهربا ومحمد إبراهيم، سيكون حمودي دون أدنى شك إضافة قوية جدا للقلعة البيضاء نظرا للخبرات التي يتمتع بها مقارنة بهؤلاء النجوم، فهل يساهم في استمرار الفارس الأبيض على القمة في قادم الأيام؟

شاهد مهارات وأهداف حمودي