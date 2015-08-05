أخبار عاجلة

الأخبار - إحتجاجات ضد قرار الخصم من رواتب موظفي السلطة فى غزة -
الأخبار - سكان الجانب الغربي من الموصل يعانون من نقص شديد فى المياه الصالحة للشرب -
الأخبار - القوات العراقية تسيطر على 90% من الجانب الغربي بالموصل -
شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
وزير الكهرباء: حولنا عجز بـ 3 الاف ميجاوات لفائض -
الدولار يسجل 18 جنيهًا في التعاملات الصباحية -
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ب​الصور.. ​مدارس أسيوط تحتفل بافتتاح القناة الجديدة

Google+ Print
ب​الصور.. ​مدارس أسيوط تحتفل بافتتاح القناة الجديدة ب​الصور.. ​مدارس أسيوط تحتفل بافتتاح القناة الجديدة

احتفلت مدارس مديرية التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الأربعاء،  بإفتتاح قناة السويس الجديدة وتضمن الحفل فقرات قدمها الطﻻب منها فقرة تحطيب والتنورة وفقرات غنائية لكورال طﻻب مدرسة اسيوط الرسمية الحديثة للغات وكوكتيل أغانى وطنية وإلقاء شعر.

يأتي ذلك  بحضورعبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وعبد الناصر عبد البصير مدير إدارة أسيوط التعليمية .

وذكر وكيل الوزارة فى كلمته التى ألقاها خلال الإحتفال أن افتتاح قناة السويس الجديدة يمثل خطوة هامة في استراتيجية جديدة لمصر لتساير تحديات العصر وتكون بمثابة طريق حقيقي لجذب استثماري ونهضة صناعية واقتصادية بالغة الضرورة، مؤكدا على أن القناة الجديدة بمثابة شريان ثانى لمصر وهنأ الشعب برئيسة الذى إذا أصر فأوفى.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا