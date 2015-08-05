احتفلت مدارس مديرية التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الأربعاء، بإفتتاح قناة السويس الجديدة وتضمن الحفل فقرات قدمها الطﻻب منها فقرة تحطيب والتنورة وفقرات غنائية لكورال طﻻب مدرسة اسيوط الرسمية الحديثة للغات وكوكتيل أغانى وطنية وإلقاء شعر.

يأتي ذلك بحضورعبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وعبد الناصر عبد البصير مدير إدارة أسيوط التعليمية .

وذكر وكيل الوزارة فى كلمته التى ألقاها خلال الإحتفال أن افتتاح قناة السويس الجديدة يمثل خطوة هامة في استراتيجية جديدة لمصر لتساير تحديات العصر وتكون بمثابة طريق حقيقي لجذب استثماري ونهضة صناعية واقتصادية بالغة الضرورة، مؤكدا على أن القناة الجديدة بمثابة شريان ثانى لمصر وهنأ الشعب برئيسة الذى إذا أصر فأوفى.