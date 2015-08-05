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القبض على سائق ومحصل كهرباء بحوزتهما حشيش وبانجو فى الوادى الجديد

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القبض على سائق ومحصل كهرباء بحوزتهما حشيش وبانجو فى الوادى الجديد القبض على سائق ومحصل كهرباء بحوزتهما حشيش وبانجو فى الوادى الجديد
تمكنت قوة شرطة من مباحث مركز شرطة الفرافرة بالوادى الجديد، برئاسة الرائد عمرو حشاد مفتش مباحث المركز والملازم أول عمرو عاصم والملازم أول محمد عوض من مباحث المركز، من ضبط سائق ومحصل كهرباء بحوزتهما حشيش وبانجو فى حملة أمنية مكبرة، حيث تم تحريز المضبوطات وتحرر بها محضرين، وتمت إحالتهما إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

وكان قد ورد إخطار للواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد من مباحث مركز شرطة الفرافرة يفيد بضبط "فتحى.أ.ع" 35 سنة محصل كهرباء وبحوزته كمية من مخدر البانجو، والتى تم تحريزها، واعترف بحيازتها بقصد الاتجار فيها، وتحرر بها المحضر رقم 799 إدارى مركز شرطة الفرافرة لسنة 2015م وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما تمكنت القوة من ضبط "عصام .أ .ع" 40 سنة سائق وبحوزته قطعة كبيرة من مخدر الحشيش والتى اعترف بحيازتها بقصد التعاطى، وتم تحريز المضبوطات وتحرر بها المحضر رقم 841 إدارى مركز شرطة الفرافرة لسنة 2015 م، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التى تباشر التحقيق.
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