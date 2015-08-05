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مصرع عامل سقط عليه "واير ونش" محمل بالخرسانة فى سوهاج

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مصرع عامل سقط عليه "واير ونش" محمل بالخرسانة فى سوهاج مصرع عامل سقط عليه "واير ونش" محمل بالخرسانة فى سوهاج
استقبل مستشفى سوهاج العام عامل خرسانة جثة هامدة إثر سقوط جسم صلب عليه، عقب انقطاع الواير الخاص بالونش المحمل بالخرسانة وسقوطه فوق رأسه.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بوفاة عامل عقب سقوط جسم صلب عليه.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده العميد جلال أبو سحلى وكيل إدارة البحث والرائد محمود جلال الشريف رئيس مباحث المركز والنقيب أحمد طلعت معاون مباحث المركز بوصول "على.ر.أ.ع" 25 عاما عامل خرسانة ويقيم بناحية تونس دائرة المركز "جثة هامدة إلى مستشفى سوهاج العام" ادعاء سقوط جسم صلب عليه.

وبسؤال أحد أهالى المتوفى 22 عاما عامل خرسانة ويقيم بذات الناحية، أقر أنه أثناء قيام المذكور بالعمل انقطع الواير الخاص بالونش المحمل بالخرسانة وسقوطه فوق رأسه مما أدى إلى وفاته.

وبتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفى بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بوجود كسر بالجمجمة أدى لنزيف حاد بالمخ إثر الاصطدام بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4859 جنح المركز لسنة 2015، وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثة.

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مصر 365