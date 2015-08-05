محافظ المنوفية يشهد توقيع وثيقة "كلنا شهود على الحدث" بمناسبة افتتاح القناة

فى إطار احتفالات محافظة المنوفية بافتتاح قناة السويس الجديدة، أطلقت نقابة المحامين بالمنوفية مبادرة التوقيع على وثيقة الافتتاح بعنوان "كلنا شهود على الحدث" بحضور الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، وخالد راشد، رئيس اتحاد النقابات المهنية بالمنوفية، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وفتح باب التوقيع للمواطنين على وثيقة هذا الإنجاز العظيم الذى تشهده مصر

وقد أشاد عبد الباسط بدور النقابة الرائدة منذ نشأتها وأكد على مدى قوة وعزيمة وإصرار الشعب المصرى على تحقيق هذا الإنجاز، كما أعرب عن سعادته بمشاركة الشباب فى الاحتفال بهذا الحدث الذى يصل إلى حد المعجزة بكل المقاييس.

كما أشاد بدور القوات المسلحة فى إتمام هذا الإنجاز الكبير، واكد على أن القوات المسلحة جزء لا يتجزأ من هذا الشعب العظيم ولابد من أن يكون لنا دروس مستفادة من هذا الإنجاز فى حياتنا اليومية فى تحديد الأهداف والسعى لتحقيقها.

وقام الدكتور هشام عبد الباسط بمبادرة التوقيع بكلمته الخاصة "حفظ الله مصر وأعزها بشعبها ورئيسها وجيشها ورجالها ونسائها وتحيا مصر"، وفى نهاية الاحتفال بالتوقيع قدم نقيب المحامين درع النقابة لمحافظ المنوفية.



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