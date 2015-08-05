توصيل الغاز الطبيعى لـ85 ألفا و715 عميلا بالمنيا

أعلنت الشركة المنفذة لأعمال الغاز الطبيعى بالمنيا فى بيان لها اليوم أنه جارى تحويل عدد 2715 عميلا منزليا بمدينة أبوقرقاص للعمل بالغاز الطبيعى ليصبح إجمالى عدد العملاء الذين يعملون بالغاز الطبيعى بالمحافظة 85 ألفا و715 عميلا.

أوضح البيان، أنه تم الانتهاء من دراسات توصيل الغاز لمدن (مغاغة ـ ملوى ـ دير مواس) وتحديد قطعة أرض تصلح لإقامة غرفة تخفيض الضغط بمدينة ملوى وتوصيل الغاز الطبيعى لمركزى ( ملوى ـ ديرمواس ) من محطة تخفيض ضغط واحدة تقام فى ملوى، بالإضافة إلى أنه جارى إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة تخفيض الضغط بمدينة مطاى لتغذية ثلاث مراكز بالغاز الطبيعى (مطاى ـ بنى مزار ـ سمالوط) من محطة تخفيض ضغط واحدة تقام فى مطاى.

من جانبه، أكد المحافظ أن توصيل الغاز الطبيعى للمنازل له أهمية خاصة، حيث يساهم فى توفير الوقت والجهد والأموال فى ظل ارتفاع أسعار البوتاجاز والذى يكلف الدولة عبئا اقتصاديا كبيرا، موضحا أنه يعتبر نقلة وطفرة نوعية هامة فى خريطة التنمية الشاملة لما له من مردود إيجابى واضح ينعكس على المواطن بشكل مباشر وغير مباشر، مشيراً إلى أن مشروع توصيل الغاز الطبيعى بالمحافظة يستهدف التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمنشآت التجارية والصناعية للتيسير على المواطنين وتحقيق استفادة أكبر من خلال توفير خدمة نظيفة وحضارية وصديقة للبيئة داخل المحافظة.