موانئ البحر الأحمر تشارك بـ40 سفينة ووحدة بحرية فى حفل افتتاح القناة

قال المهندس هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن موانئ الهيئة التسعة بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء أنهت استعدادها للمشاركة باحتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة.

وأضاف فى بيان إعلامى، أنه أكد على مديرى الموانئ التابعة بالتنسيق مع جميع ربابنة السفن المتراكية على الأرصفة ومنطقة الانتظار الخارجى بإطلاق أبواق وصفارات السفن ابتهاجا بالحدث التاريخى لافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، وذلك عقب إلقاء رئيس الجمهورية كلمة الافتتاح وإعطاء الإشارة إيذانا بافتتاح المشروع.

يشارك فى الاحتفال أكثر من 40 سفينة ووحدة بحرية بموانئ البحر الأحمر بإطلاق أبواق وصفارات السفن، كما تتزين السفن والوحدات البحرية بالإعلام وإقامة العروض البحرية بالموانئ.

وذلك ضمن احتفالات الموانئ البحرية العالمية والمنظمات البحرية الدولية بإطلاق صفارات وأبواق السفن على مستوى العالم، حيث تعتبر المرة الأولى التى تشارك جميع السفن و الوحدات البحرية العالمية الاحتفال بمناسبة واحدة على مستوى العالم.

على جانب آخر تشارك العبارة الرياض بالعروض البحرية بالقناة الجديدة، كما تسهم بنقل الزوار المشاركين فى حفل افتتاح القناة.

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