محافظ أسوان ومدير الأمن يتقدمان مسيرة رياضية احتفالا بقناة السويس الجديدة

تقدم اليوم محافظ أسوان مصطفى يسرى، واللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، والقيادات التنفيذية والشعبية، مسيرة رياضية نظمتها مديرية الشباب والرياضة، وشارك فيها أكثر من 350 شابًا وفتاة من مراكز الشباب، وقد طافت المسيرة بشارع كورنيش النيل حيث بدأت من أمام مبنى المحافظة وحتى نادى التجديف للرياضيات المائية.

ومن جانبه، أكد هانى رشدى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، أن المديرية بالتنسيق مع المحافظة ومديرية الثقافة تنظم فعاليات الاحتفال بافتتاح قناة السويس، والتى بدأت بفتح مقار مراكز الشباب والأندية والمنشآت الرياضية أمام الشباب الأسوانى للمشاركة فى الفعاليات من خلال تنظيم ندوات التوعية بالمشروع العظيم والمسابقات الثقافية ومشاهدة الأفلام التسجيلية الوثائقية.

وأكد على عروض فنية ومسرحية بالمدينة الشبابية أيضًا، وتابع هانى رشدى بأن فعاليات الشباب والرياضة للاحتفال بافتتاح قناة السويس بحفل ختامى للمشاركين فى مختلف أنشطة الفعاليات حيث سيتم توزيع الجوائز على الشباب والطلائع والأطفال الفائزين فى الأنشطة الفنية والرياضية.



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