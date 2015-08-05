بالصور.. استعدادات مكثفة بالبحيرة للاحتفال بقناة السويس الجديدة

أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، عن مشاركة المحافظة لفرحة جموع شعب مصر بافتتاح قناة السويس الجديدة غدًا الخميس، مضيفًا: سيتم إقامة عدة فعاليات رياضية وفنية بهذه المناسبة، منها استعراضات فنية لفرق البحيرة للفنون الشعبية والموسيقى العربية وإذاعة الأغانى الوطنية وطوابير عرض لسيارات الزهور وحملة الأعلام والرايات من شباب أندية الشباب والرياضة وطلبة المدارس لتجوب الشوارع الرئيسية بالمدن.

كما سيتم عرض مادة فيلمية عن قناة السويس الجديدة عن طريق شاشات عرض كبيرة بالميادين، وكذا نقل مراسم حفل افتتاح القناة مباشرة عن طريق تلك الشاشات.

يذكر أنه قد تم عقد العديد من الندوات بمركز النيل للإعلام ومكتبة دمنهور العامة للتعريف بدور قناة السويس كمحور استراتيجى عالمى وأهمية القناة الجديدة كرافد إضافى دولى يساهم فى تنشيط الحركة التجارية العالمية والإسراع بحركة السفن، وكمصدر إضافى للدخل القومى المصرى عن طريق زيادة إيرادات القناة وإنشاء العديد من المشروعات الاستثمارية والمناطق الخدمية واللوجستية على ضفتى القناة.



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