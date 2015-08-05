المصري لمكافحة الإرهاب يهنئ المصريين بافتتاح قناة السويس الجديدة

هنأ المركز المصري لمكافحة الإرهاب، الشعب المصري بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة والتي عكست إرادة المصريين القوية وعزيمتهم الصلبة في تحقيق الإنجازات، ليقدم المصريون مرة أخرى للعالم نموذجاً في وصولهم التحدي وتحقيق الأهداف لصالح المنطقة والعالم أجمع ودعم الروابط والعلاقات التجارية بين الدول والشعوب بعضها البعض.

وتقدم أعضاء المجلس المصري لمكافحة الإرهاب -في بيان اليوم الأربعاء – بالشكر لسواعد المصريين وعقولهم التي أسهمت في إنجاح العمل الذي سيبقى شاهداً على إرادة المصريين في إدارة بلادهم وفق مصالحهم وصالح وطنهم ومساهمتهم في إثراء الحضارة البشرية.

وأكد المركز أن مشروع قناة السويس هو دعامة رئيسية في التنمية المستدامة التي تؤسس لها مصر الجديدة والتي تصب مباشرة في تنمية المواطن المصري ذاته والتي تشكل حصنا منيعا ضد التطرف وذراعا قوية في حرب مصر على الإرهاب.

من جانبه، قال نائب رئيس المركز إن الحرب على الإرهاب يجب أن تتواكب معها الحرب على الفقر والتخلف ، لافتا إلى أن المركز اعتمد شعار”معا نبني اقتصادنا ونهزم الإرهاب” خلال فعالية أقامها بالساحل الشمالي بمشاركة جموع من المصريين للاحتفال بقناة السويس الجديدة .

وأضاف أنهم رفعوا أعلام مصر خلال مواكب تجوب الساحل ، بالاضافة إلى لافتات حول مداخل شواطئ “مارينا” تؤكد أن الاقتصاد والحرب على الإرهاب هما أدوات لبناء مصر وحفظ أمنها وحضارة المصريين.

أ ش أ