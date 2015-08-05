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القبض على وكيل مكتب بريد المرازيق بالبدرشين لاتهامه باختلاس أموال العملاء

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القبض على وكيل مكتب بريد المرازيق بالبدرشين لاتهامه باختلاس أموال العملاء القبض على وكيل مكتب بريد المرازيق بالبدرشين لاتهامه باختلاس أموال العملاء
ألقى ضباط مباحث البدرشين القبض على وكيل مكتب بريد المرازيق عقب اتهامه باختلاس أموال العملاء والاستيلاء عليها لنفسه.

دلت تحريات العميد رشدى همام مفتش مباحث البدرشين والعياط أن المتهم "عادل.ع" 56 سنة وكيل مكتب بريد المرازيق التابع لمنطقة بريد جنوب 6 أكتوبر يقوم باختلاس مبالغ من حسابات التوفير بالمكتب محل عمله، وذلك عن طريق قيامه باستلام المبالغ من العملاء لإيداعها فى الحسابات بقيمة أقل من القيمة الفعلية والاستيلاء على الفارق لنفسه دون وجه حق.

وعلى الفور تحركت قوة من مباحث البدرشين وتم القبض على المتهم، وبمواجهة اعترف بارتكابه الواقعة والاستيلاء على مبلغ 1721 جنيها، تحررعن ذلك المحضر، وأمر اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بعرضه على النيابة لتولى التحقيق.

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