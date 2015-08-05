القبض على "راجح" أخطر بلطجى صادر ضده أحكام بـ100 سنة سجن فى أوسيم

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على أحد العناصر الجنائية الخطرة، والصادر ضد أحكام مختلفة فى عدة قضايا بلغت 100 سنة سجن خلال حملة أمنية قادها رئيس وضباط مباحث قسم أوسيم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة، إخطارا من المقدم هشام بهجت رئيس مباحث قسم شرطة أوسيم يفيد بضبط "هشام .ر" وشهرته "راجح" مطلوب ضبطه فى قضايا قتل وحيازة سلاح آلى و15 قضية سرقة سيارات بالأكراه، و4 قضايا مشاجرة، بلغت أجمالى تلك القضايا 100 سنة سجن.

واعترف المتهم أمام العميد محيى سلامة مفتش مباحث شمال الجيزة بارتكاب جميع الوقائع الصادر بها أحكام قضائية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة وتولت النيابة التحقيقات .