كابيللو: في البداية كان دي ستيفانو وبيليه ثم مارادونا والآن ميسي

أكد فابيو كابيللو المدرب المخضرم أن نجم برشلونة ليونيل ميسي يعتبر دون أدنى شك من عظماء كرة القدم عبر التاريخ.

وقدم اللاعب الأرجنتيني، الحاصل على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 4 مرات، موسما استثنائيا توج فيه بالثلاثية مع برشلونة قبل أن يخسر نهائي كوبا أمريكا مع المنتخب أمام تشيلي.

وقال مدرب يوفنتوس وريال مدريد السابق لصحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية:"بعد مرور 25 دقيقة من المباراة بين يوفنتوس وبرشلونة، اقتربت من فرانك ريكارد (مدرب برشلونة بعد ذلك) وتحدثت معه بشأن ميسي".

وأضاف "علمت بأن هناك بعض المشاكل البيروقراطية في برشلونة واعتقدت أنه ربما لا يبدأ مع الفريق الموسم وقتها".

وأردف "أردت جلبه لتورينو، لكن ريكارد أخبرني أن الأمور ستحسم خلال 3 أو 4 أشهر وأن اللاعب سيكون ضمن الأساسيين في برشلونة".

وتابع "لم أصدق أن لاعبا بعمره قادر على اللعب بهذا الشكل أمام 90 ألف متفرج. شخصيته، قدراته الفنية، مراوغاته، يأخذ الكرة ويتوجه بها نحو المرمى بجرأة غير عادية".

وأوضح "الأمر يعتمد على عقلية اللاعب كي يصل لهذه المكانة. ما رأيته في مباراة يوفنتوس، جعلني أدرك دون شك أنه سيصل إلى القمة".

وأتم "في البداية كان دي ستيفانو، بيليه، بعد ذلك ظهر مارادونا، والآن هناك ميسي".