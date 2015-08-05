تعرف على 8 أطعمة يجب تجنبها عشان متحسش بالحر

مع ارتفاع درجة حرارة الطقس يتجنب البعض التعرض لآشعة الشمس، مع زيادة كمية المياه التى يتناولونها، إلا أن العديد من العادات غير المستحبة أثناء موجة الحر، يتبعها البعض دون وعى و هذا ما سيقدمه الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة و النحافة، مشيرا إلى أن هناك العديد من العادات الخاطئة التى يقوم بها البعض منها التعرض لآشعة الشمس وقت الظهيرة، مما يجعله عرضه للإصابة بضربة الشمس.

ويتابع استشارى السمنة و النحافة، أن هناك بعض الأشخاص الذين يهملون فى اختيار نوعية الطعام مما يتسبب ذلك فى زيادة شعورهم بالحر، و من هذه الأطعمة:

1- المخللات.

>2- الفسيخ و الرنجة .

>3- الأطعمة المسبكة و الدسمة .

>4- المياه الغازية .

>5- الكاتشب و المايونيز.

>6- الأطعمة السريعة .

>7- المش.

>8- العصائر المعلبة.

وأخيرا ينصح استشارى السمنة والنحافة، بضرورة تجنب هذه الأطعمة حتى تتجنب الشعور بالحر.

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