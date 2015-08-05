لتفادى الالتهابات الجلدية.. استحمى لما تطلع من البحر وارتدى ملابس جافة

هروبا من ارتفاع درجات حرارة الجو والرطوبة، يزحف الجميع للمصايف.

حول ذلك يقول دكتور أمين عامر أستاذ الجلدية التناسلية والتجميل والليزر بطب قناة السويس، إن هناك بعض النصائح والإرشادات التى يجب على المصيفين مراعاتها خاصة الرجال عند ارتداء المايوه والنزول مياه البحر، لتفادى تعرض جلدهم لأضرار صحية.

ويستكمل د. أمين، قائلا "يجب الاستحمام جيدا بمياه غير مالحة عقب الخروج من مياه البحر أو حتى من حمامات السباحة لإزالة مياه المالحة أو المضاف إليها الكلور، لتجنب الالتهاب الجلدية.

ويتابع د. أمين قائلا "يجب على المصيفين الرجال عدم ارتداء المايوه أو التى شيرت مبلل عقب الخروج من البحر لأنها عادة تزيد من نشاط الفطريات بالجلد، مما يتسبب فى حدوث حكة بالجلد".

وأضاف د. أمين قائلا "يجب الاهتمام بتجفيف الجسم جيدا عقب الاستحمام ودهان مرطبات، مع مراعاة عدم استعمال فوط وملابس الغير".