فريق الدوري - عيد عبد الملك يختار 3 لاعبين من ضمنهم أهلاوي من خارج الزمالك

يعرض FilGoal.com اختيارات أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك لفريق الدوري المصري الممتاز، والذي يضم أبرز اللاعبين هذا الموسم من وجهة نظره.

وجاءت اختيارات اللاعب المتوج مع الزمالك بلقب الدوري هذا الموسم من خلال الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني التي تجمع أصوات أبرز لاعبي ومدربي الفرق المصرية. وينشرها FilGoal.com تباعا.

واختار عيد عبد الملك تشكيلا كاملا من الزمالك بطل الدوري باستثناء 3 لاعبين.

اللاعبون هم رمضان صبحي نجم الأهلي الشاب، أيمن أشرف ظهير أيسر سموحة، مع رجب نبيل مدافع وادي دجلة.