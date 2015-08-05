أصغر غطاس لحام فى العالم: أشكر الرئيس.. وفخور بمشاركتى فى حفر قناة السويس

طالب بالصف الثالث الإعدادى فى عمر الزهور لم تمنعه حرارة الجو من المشاركة فى أعمال حفر قناة السويس الجديدة، حصل على شهادات خبرة دولية فى مجال اللحام تحت الماء رغم حداثة سنه، وعمره لازال 14 عاما حيث أصبح عبد الرحمن سيد أصغر غطاس لحام فى العالم يشارك فى مشروع بحجم قناة السويس الجديدة بعد حصوله على شهادات اعتماد من الأكاديمية الدولية لتخصص اللحام تحت الماء.

وانفردت وكالة أنباء الشرق الأوسط من الإسماعيلية بالحوار مع عبد الرحمن سيد الذى أكد أن البداية جاءت بعدما طلب التدريب فى مشروع القناة الجديدة مع مدربه "سيد" ، مشيرا إلى أنه بدأ الغطس منذ 6 سنوات بالترسانة البحرية حتى حقق أعلى معدل لغطاس لحام رغم سنه الصغير بعمق 10 أمتار مؤكدا أنه تدرج ما بين معاون ثم مساعد ثم المشاركة فى عمليات التقطيع واللحام برصيف المعدية 6 شرق القناة.

وقال عبد الرحمن سيد "لم أهدف للحصول على أجر من مشاركتى فى مشروع حفر قناة السويس الجديدة "عشان حسيت أن المشروع فيه خير لبلدى وأسرتى وإخواتى" ، مشيرا إلى أن مشاركته فى عمليات الحفر لم تؤثر على مستواه الدراسى بل زادت من إصراره على التفوق والنجاح خاصة وأن المشاركة فى التدريب والمساعدة والمعاونة جاءت بناء على رغبة شخصية منه .

وأضاف أشعر بالفخر للمشاركة فى حفر قناة السويس الجديدة واعتبرها أنها وسام على صدرى وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على قراره بحفر المشروع ، مشيرا إلى أنه لا يستطيع التعبير عما يجوب بداخله وقال " مش عارف اقول حاجة غير ان المشروع ده فى حاجة حلوة لبلدى.

يشار إلى أن من يمارس مهنة اللحام تحت الماء لابد وأن يكون غطاسا محترفا ولابد أن يتحلى بالتدريب والمهارة فى استخدام القواطع والكابلات تحت سطح الماء.