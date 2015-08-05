بالصور..ضبط راكب حاول تهريب 300 ألف ريال لدبى داخل "بط" فى مطار برج العرب

أحبطت سلطات جمارك مطار برج العرب برئاسة سيد رزق بالتعاون مع أمن الموانئ محاولة تهريب كمية كبيرة من النقد الأجنبى، وذلك بالمخالفة لقانون البنك المركزى والتعليمات النقدية السارية بهذا الخصوص.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم، إن طارق عبد اللاه رئيس قسم تفتيش الركاب اشتبه فى أحد الركاب المصريين المسافرين إلى دبى، وبتفتيشه تم العثور على 305.5 ألف ريال سعودى داخل عدد من البط النئ داخل "آيس بوكس".

وأضاف أن الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك قرر تحرير محضر تهرب والتحفظ على المضبوطات وإحالة الراكب إلى النيابة.



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