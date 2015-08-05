«المركزي» : تراجع الاحتياطي الأجنبي لـ18.5 مليار دولار خلال يوليو الماضي

أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، انخفاض حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، إلى 18.5 مليار دولار، بنهاية يوليو 2015، مقابل 20 مليار دولار، بنهاية شهر يونيو 2015، بانخفاض قدره نحو 1.5 مليار دولار دولار.

وأعلن المركزى، بداية الشهر الماضى، أن حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، تراجع إلى 19.560 مليار دولار بنهاية شهر مايو 2015، مقارنة بـ 20.525 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2015، بتراجع قدره نحو مليار دولار. ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.