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رئيس اليمن: قناة السويس تعكس قوة الإرادة المصرية التى تصنع المستحيل

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أكد الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى على عمق العلاقات اليمنية المصرية الضاربة فى جذور التاريخ، معبرا عن سعادته بالدعوة الكريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لحضور افتتاح واحد من أهم المشاريع الاستراتيجية فى جمهورية الشقيقة والمتمثل فى افتتاح قناة السويس الجديدة، والتى نفذت فى وقت قياسى جدا بسواعد مصرية وهذا يعكس قوة الإصرار والإرادة التى تصنع المستحيل، وهذا ليس بغريب عن الشعب المصرى العظيم.

وأشار الرئيس هادى فى تصريحات عقب وصوله مطار القاهرة منذ قليل، إلى أنه سيبحث مع القيادة المصرية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، مثمناً الدور الإيجابى والفاعل لمصر فى التحالف العربى لدعم الشرعية.

يرافق الرئيس اليمنى فى الزيارة وزير الخارجية الدكتور رياض ياسين ووزير النقل المهندس بدر باسلمه ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمى، وكان فى استقباله لدى وصوله وزير التعليم الفنى والتدريب المهنى الدكتور محمد يوسف، والمندوب الدائم لليمن بجامعة الدول العربية والقائم باعمال السفارة اليمنية بالقاهرة السفير محمد الهيصمى، والملحق العسكرى اليمنى بالقاهرة اللواء الركن احمد سعيد بن بريك وعدد من اعضاء السلك الدبلوماسى اليمنى بالقاهرة.
>ومن المقرر أن يشمل برنامج زيارة رئيس اليمن للقاهرة لقاء قمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، تتناول جملة من القضايا والموضوعات التى تهم البلدين الشقيقين وتقديم التحية لمصر لدورها الريادى على الدوام ووقوفها إلى جانب اليمن ضمن دول التحالف فى دعم الشرعية ضد القوى الانقلابية.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015


>- رئيس اليمن يصل القاهرة للمشاركة فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة
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مصر 365

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