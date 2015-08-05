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وزارة النقل تشغل غدا قطار مفاجآت مكيف لأول مرة بأسعار رمزية

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وزارة النقل تشغل غدا قطار مفاجآت مكيف لأول مرة بأسعار رمزية وزارة النقل تشغل غدا قطار مفاجآت مكيف لأول مرة بأسعار رمزية
قرر المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، تشغيل قطار مفاجآت مكيف لأول مرة غدا، الخميس، بأسعار رمزية بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، على أن تكون سعر تذكرة الدرجة الأولى مكيف 20 جنيهاً بدلاً من 70 جنيهاً، وتذكرة الدرجة الثانية 10 جنيهات بدلا من 50 جنيهاً.

وقال أيمن الشريعى، المتحدث الرسمى لـ"اليوم السابع"، إن هذا القطار كان لا يعمل سوى فى المناسبات القومية، لكنه كان بتركيب عربات عادية ولا تُعلن وجهته، إلا أنه تقرر أن يكون بتركيب عربات مكيفة لأول مرة بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة.

وأضاف المتحدث الرسمى لوزارة النقل، أن هذا القطار مكيف فرنساوى سيتحرك من محطة برمسيس الساعة 7.20 صباحا متوجها إلى الوجه البحرى، على أن يعود من محطة العودة الساعة 7.15 مساءً، مشيراً إلى أن هذا القطار سيكون مزين بأعلام مصر وشعارات قناة السويس الجديدة.

وكشفت مصادر مسئولة أن وجهة هذا القطار ستكون الإسكندرية، وأنه ستقام احتفالية فى محطة مصر أثناء انطلاقه متوجها للإسكندرية.

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مصر 365

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