درجات الحرارة تواصل ارتفاعها غداً.. والعظمى فى القاهرة 38 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس غداً الخميس حار رطب شمالا، شديد الحرارة جنوبا، مائل للحرارة فى أول الليل معتدل فى آخره، هذا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على شمال وشرق البلاد قد يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، خاصة عند مدينتى حلايب وشلاتين والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة الى معتدلة معتدلة تنشط على جنوب البلاد وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتسجل درجات الحرارة العظمى على

القاهرة

الإسكندرية

أسوان

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