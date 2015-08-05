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سفير سلطنة عمان بالقاهرة يؤكد على أهمية القناة الجديدة فى تنشيط التجارة

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سفير سلطنة عمان بالقاهرة يؤكد على أهمية القناة الجديدة فى تنشيط التجارة سفير سلطنة عمان بالقاهرة يؤكد على أهمية القناة الجديدة فى تنشيط التجارة
أعلنت سلطنة عمان أن السلطان قابوس بن سعيد، أناب السيد شهاب بن طارق آل سعيد، مستشار السلطان على رأس وفد يضم عددا من الوزراء والمسئولين فى السلطنة، للمشاركة فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة .

وقالت سفارة سلطنة عمان بالقاهرة، إن الوفد العمانى من المقرر أن يصل القاهرة اليوم الأربعاء، وأعرب السفير الشيخ خليفة بن على الحارثى، سفير السلطنة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعه الدول العربية – عن تهنئته لمصر وللشعب الشقيق بهذا الإنجاز الحضارى والاقتصادى المتميز، وأبدى ثقته فى أن هذا المشروع سوف يساهم فى دعم الاقتصاد والتنمية الشاملة فى ، وسيكون له الأثر البالغ فى تنشيط التجارة بين الشرق والغرب، مما سيخدم المنطقة العربية ككل .
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