لقصيرات القامة: استوحِين أناقتكن من هذه النجمة!

تجد السيدات صاحبات القوام القصير صعوبة في اختيار الإطلالات المناسبة التي تجعلهن يبدون أكثر طولاً مع المحافظة على الأناقة والعصرية، فينتهي بهن المطاف إما باختيار ملابس عادية، تكسبهن بعض السنتيمترات الزائدة، أو ملابس عصرية تجعل قوامهن يبدو غير متناسق. وحتى نساعدك ـ سيدتي ـ قمنا باختيار أجمل إطلالات النجمة البريطانية Cheryl Fernandez-Versini صاحبة القوام القصير لتستوحين منها أجمل أسلوب لطول زائد وأناقة بالغة.

تعرف Cheryl كيف تختار قطع الملابس التي تجعل من قوامها الصغير يبدو أكثر تناغماً وطولاً، إن كان للمناسبات الصباحية أو المسائية الرسمية، فنراها تعتمد بشكل أساسي على الفساتين القصيرة، وعلى السروايل ذات الخصر العالي والأرجل الواسعة، وعلى القصّات المستقيمة والإطلالات أحادية اللون. وعلى السجّادة الحمراء، تختار نجمتنا الفساتين الطويلة، بخاصة تلك التي لها ذيل وتخدع البصر، فيما لا تستغني البتة عن الأحذية ذات الكعب المرتفع.

وقد لاحظنا مؤخراً أنها عمدت إلى قصّ شعرها. ومن المعروف عن الشعر القصير أنه يعطي قصيرات القامة طولاً إضافياً.

جمعنا اليوم بعض أحدث وأجمل إطلالات Cheryl Fernandez-Versini لتستوحي منها النساء صاحبات القوام الناعم أجمل الإطلالات وأكثرها عصرية وتميزاً.

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