وصول مستشارا الرئيس اليمني والجورجي ووزير خارجية فلسطين للاحتفال بقناة السويس الجديدة

وصل مطار القاهرة اليوم الأربعاء مستشار الرئيس اليمني محمد أحمد منصور ، كما وصل مستشار رئيس جورجيا تينجيز بخالادزه كمبعوث شخصي للرئيس الجورجي ، ووزير خارجية فلسطين رياض المالكي .

> يأتي ذلك في إطار المشاركة في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة غدا الخميس بحضور عدد من زعماء ورؤساء دول عربية وأفريقية وأوروبية .