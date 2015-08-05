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وصول مستشارا الرئيس اليمني والجورجي ووزير خارجية فلسطين للاحتفال بقناة السويس الجديدة

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وصول مستشارا الرئيس اليمني والجورجي ووزير خارجية فلسطين للاحتفال بقناة السويس الجديدة وصول مستشارا الرئيس اليمني والجورجي ووزير خارجية فلسطين للاحتفال بقناة السويس الجديدة

قناة السويس الجديدة

وصل مطار القاهرة اليوم الأربعاء مستشار الرئيس اليمني محمد أحمد منصور ، كما وصل مستشار رئيس جورجيا تينجيز بخالادزه كمبعوث شخصي للرئيس الجورجي ، ووزير خارجية فلسطين رياض المالكي .
> يأتي ذلك في إطار المشاركة في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة غدا الخميس بحضور عدد من زعماء ورؤساء دول عربية وأفريقية وأوروبية .

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