التحقيق مع كبابجى شهير بالزيتون ضبط بحوزته طن وربع لحوم غير صالحة

تباشر نيابة الزيتون، برئاسة المستشار عمرو بدير، التحقيق مع صاحب محل كبابجى شهير فى منطقة الزيتون، عقب ضبط كمية كبيرة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى قبل بيعها للمواطنين.

وكانت معلومات وردت للواء محمود العشيرى، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، تفيد حيازة «كبابجى» شهير فى منطقة الزيتون للحوم ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمى وضارة بصحة المواطنين، وبتشكيل فريق عمل من ضباط الإدارة والتى أكدت التحريات صحة المعلومات.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة انتقل فريق من ضباط الإدارة ومفتيشى الطب البيطرى، وتم ضبط «الكبابجى»، والتحفظ على طن وربع لحوم ومصنعاتها.

وكشف التقرير الطب البيطرى أن المضبوطات غير صالحة لاستهلاك الآدمى وتضر بصحة المواطنين، وتنبعث منها رائحة كريهة، وتم إعدامها، وتحرر المحضر اللازم حيال الواقعة.