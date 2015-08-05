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3 عادات قبل الأكل تحميك من الأمراض وتحافظ على وزنك.. أهمها تناول الفاكهة

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3 عادات قبل الأكل تحميك من الأمراض وتحافظ على وزنك.. أهمها تناول الفاكهة 3 عادات قبل الأكل تحميك من الأمراض وتحافظ على وزنك.. أهمها تناول الفاكهة
قبل تناول طعامك عليك باتباع بعض الخطوات الصحية التى تساعد على الاستفادة المثلى من وجبتك، كما تمكنك من تجنب الأعراض المرضية لبعض أنواع الطعام، وكذا تساعد على التخلص من وتحافظ على وزنك من الزيادة.

أكدت الدكتورة سمر جميل، أخصائية التغذية العلاجية، أن بعض الخطوات التى تسبق الطعام قد تصبح مفتاح سر الرشاقة والاستفادة من عناصر الوجبة، وهى مجرد عادات، إذا ما اعتادها الشخص قبل تناول طعامه كانت سببًا فى حمايته من الأمراض والتمتع بالصحة وتجنبه النهم والشراهة:

- ثمرة فاكهة
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>تناول ثمرة من الفواكه قبل الطعام تجنبك الرغبة فى المزيد من أصناف الطعام، وتجنبك تناول الكميات الكبيرة وتساعدك على التمتع بالرشاقة والحصول على الكم المناسب من السكريات وتمثيلها الغذائى المثالى.

- شرب المياه
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>كوب من المياه قبل الطعام ينظف الأمعاء ويقويها، ويساعدك على التمتع بالرشاقة لتقليله دهون الطعام، ولمساعدته على تقليل كميات تناولك للطعام.

-إعداد طعامك
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>إعدادك طعامك بنفسك يجعلك زاهدًا فى تناول الكثير من الطعام، لأنك تبدأ فى إعداده بفترة طويلة تسبق تناولك للوجبة، مما يجعلك غير قادر على تناول الكثير منها، وهى حيلة جيدة.
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مصر 365

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