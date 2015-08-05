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لمرضى الهشاشة.. متضايقش من الشمس وعرض نفسك لإشاعتها الدافية يوميا

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لمرضى الهشاشة.. متضايقش من الشمس وعرض نفسك لإشاعتها الدافية يوميا لمرضى الهشاشة.. متضايقش من الشمس وعرض نفسك لإشاعتها الدافية يوميا
فى ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة التى نشهدها هذه الأيام، ينصح بضرورة تجنب بعض المرضى التعرض لأشعة الشمس المباشرة لتفادى أضرارها فهل ينطبق ذلك على مرضى مشاكل العظام.

حول ذلك يقول الدكتور عمرو فؤاد مدرس جراحات العظام، إن تعرض المرضى الذين يعانون مشاكل بالعظام لأشعة الشمس فرصة عظيمة لتقوية عظامهم من خلال الحصول على فيتامين د الضرورى لصحة العظام.

ويستكمل د. عمرو، قائلا "على الرغم من حث الأطباء للمرضى على ضرورة تجنب أشعة الشمس لتفاديهم أضرارها والتى تتعلق بصحة الجلد والعين ونظام التحكم بدرجة حرارة الجسم والموجودة بالمخ، إلا أنه مفيد لمن يعانى مشاكل بالعظام مثل الهشاشة ولين العظام عند الأطفال والنساء فوق الخمسة والأربعين عاما".

ويتابع د. عمرو، قائلا "يجب لهؤلاء التعرض لأشعة الشمس بشرط اختيار الأوقات الآمنة لأشعة الشمس فعلى سبيل المثال قبل الساعة السابعة صباحا، كما لا يشترط تعرض الرأس والرقبة، فيكفى تعرض الساعدين أو الساقين مع التدليك إن أمكن".

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