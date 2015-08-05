لتفادى جفاف عينك.. ارتدى نظارة شمس وابعد عن الكمبيوتر

يساهم الإفراط فى استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة فى حدوث بعض المشكلات الصحية بالعين، مثل جفاف العين نتيجة تركيز العين لفترات طويلة فى الشاشات.

حول ذلك يقول الدكتور أسامة النحرواى أستاذ جراحة العيون بطب قناة السويس، ورئيس الجمعية المصرية لجراحات الفيمتوليزر، أن البعض يتعرض للإصابة بجفاف سطح العين نتيجة استخدامهم المبالغ لوسائل التكنولوجية الحديثة مثل أجهزة الحاسب الآلى والهواتف الذكية وبأنواعها المختلفة.

ويستكمل د. النحرواى، قائلا "هناك بعض النصائح والإرشادات التى يجب مراعاتها لتفادى التعرض للإصابة بجفاف العين وأهمها".

1)عدم الجلوس لفترات طويلة أمام شاشات الحاسب الآلى متصلة مع الاهتمام بالحصول على قسط من الراحة.

>2)ارتداء النظارة الشمسية عند الخروج للحماية من أشعة الشمس والأتربة والتلوث.

>3)يجب على المرضى الذين يعانون من أمراض مناعية مثل الروماتيد ضرورة إجراء كشف دورى على العين لاكتشاف أى ملاحظات بالعين.

وأضاف د. أسامة قائلا "فى إصابة الأشخاص بجفاف بالعين يتم وصف قطرة دموع صناعية مع مركبات فيتامين أ سواء بصورة دوائية أو عن طريق تناول الخضروات والحزر".

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