بالفيديو والصور.. ناجون من أتوبيس الموت فى بنى سويف يروون تفاصيل الحادث

روى المصابون والناجون من حادث انقلاب الأتوبيس القادم من القاهرة والمتجه إلى مركز ملوى بمحافظة المنيا اللحظات الأخيرة قبل وقوع الحادث الذى أدى إلى انقلاب الأتوبيس أسفل نفق سنور جنوب محافظة بنى سويف.

قال محمد عبد الرحيم عبد النبى، 55 سنة، فلاح من معسرة ملوى بمحافظة المنيا، وأحد المصابين بمستشفى بنى سويف الجامعى: "أنا كنت راجع من القاهرة مع أولادى وسواق الأتوبيس كان ماشى كويس وأنا مكنتش نايم بس الطريق طبعًا كان ضلمة ومحستش غير والأتوبيس بيقع من مكان عالى وبعدين خرجت من الأتوبيس وفضلت أحاول أخرج فى الناس والحمد لله على كل حال أنا كنت جاى من زيارة وأولادى من القاهرة عائدًا إلى المنيا".

من جانبه، قال ميلاد عزيز: "أنا مكنتش نايم وفجأة لقيت الأتوبيس بينزل من مكان عالى، لكن أنا مشوفتش جمل خبط فيه ولا شوفت أى حاجة، وللأمانة الأتوبيس كان مش ماشى بسرعة".

ويضيف أحمد إسماعيل: "أنا كنت راجع إلى المنيا من القاهرة وكنت نايم الطريق كله ومشفتش حاجة خالص إلا لما الأتوبيس انقلب من فوق النفق ولن أنسى منظر الناس اللى ماتت وكانت راكبه معانا بتضحك وتهزر الطريق كله".

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن بنى سويف، قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بانقلاب أتوبيس ركاب قادم من محافظة القاهرة فى طريقه إلى محافظة المنيا من أعلى نفق سنور بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة مركز ببا جنوب محافظة بنى سويف".

وكشفت تحريات العميد خلف حسين، مدير إدارة البحث الجنائى، عن انقلاب أتوبيس نقل عام المنيا رقم 150931 نقل المنيا يقل 52 راكبًا قادمًا من القاهره ومتوجهًا إلى المنيا نتيجة اصطدامه بـ(جمل) قفز من سيارة نقل كانت تمر أمام الأتوبيس واصطدم به ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة فى يد السائق وانقلاب الأتوبيس من أعلى نفق سنور.

سائق أتوبيس بنى سويف:"جمل" قطع علينا الطريق حاولت أفاديه معرفتش"