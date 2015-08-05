أخبار عاجلة

الأخبار - إحتجاجات ضد قرار الخصم من رواتب موظفي السلطة فى غزة -
الأخبار - سكان الجانب الغربي من الموصل يعانون من نقص شديد فى المياه الصالحة للشرب -
الأخبار - القوات العراقية تسيطر على 90% من الجانب الغربي بالموصل -
شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
وزير الكهرباء: حولنا عجز بـ 3 الاف ميجاوات لفائض -
الدولار يسجل 18 جنيهًا في التعاملات الصباحية -
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالفيديو والصور.. ناجون من أتوبيس الموت فى بنى سويف يروون تفاصيل الحادث

Google+ Print
روى المصابون والناجون من حادث انقلاب الأتوبيس القادم من القاهرة والمتجه إلى مركز ملوى بمحافظة المنيا اللحظات الأخيرة قبل وقوع الحادث الذى أدى إلى انقلاب الأتوبيس أسفل نفق سنور جنوب محافظة بنى سويف.

قال محمد عبد الرحيم عبد النبى، 55 سنة، فلاح من معسرة ملوى بمحافظة المنيا، وأحد المصابين بمستشفى بنى سويف الجامعى: "أنا كنت راجع من القاهرة مع أولادى وسواق الأتوبيس كان ماشى كويس وأنا مكنتش نايم بس الطريق طبعًا كان ضلمة ومحستش غير والأتوبيس بيقع من مكان عالى وبعدين خرجت من الأتوبيس وفضلت أحاول أخرج فى الناس والحمد لله على كل حال أنا كنت جاى من زيارة وأولادى من القاهرة عائدًا إلى المنيا".

من جانبه، قال ميلاد عزيز: "أنا مكنتش نايم وفجأة لقيت الأتوبيس بينزل من مكان عالى، لكن أنا مشوفتش جمل خبط فيه ولا شوفت أى حاجة، وللأمانة الأتوبيس كان مش ماشى بسرعة".

ويضيف أحمد إسماعيل: "أنا كنت راجع إلى المنيا من القاهرة وكنت نايم الطريق كله ومشفتش حاجة خالص إلا لما الأتوبيس انقلب من فوق النفق ولن أنسى منظر الناس اللى ماتت وكانت راكبه معانا بتضحك وتهزر الطريق كله".

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن بنى سويف، قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بانقلاب أتوبيس ركاب قادم من محافظة القاهرة فى طريقه إلى محافظة المنيا من أعلى نفق سنور بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة مركز ببا جنوب محافظة بنى سويف".

وكشفت تحريات العميد خلف حسين، مدير إدارة البحث الجنائى، عن انقلاب أتوبيس نقل عام المنيا رقم 150931 نقل المنيا يقل 52 راكبًا قادمًا من القاهره ومتوجهًا إلى المنيا نتيجة اصطدامه بـ(جمل) قفز من سيارة نقل كانت تمر أمام الأتوبيس واصطدم به ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة فى يد السائق وانقلاب الأتوبيس من أعلى نفق سنور.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015


>سائق أتوبيس بنى سويف:"جمل" قطع علينا الطريق حاولت أفاديه معرفتش"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية

بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي

بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟»

بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟»

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»