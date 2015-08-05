حاصل على مؤهل عالٍ يتهم صاحب مركز تخسيس بانتحال صفة طبيب بالمنوفية

حرر حاصل على مؤهل عالٍ بقرية بنى غريان التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، بلاغًا اتهم فيه صاحب مركز سمنة وتخسيس بانتحال صفة طبيب، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من المقدم محمد الضبع، رئيس مباحث مركز بركة السبع، يفيد قيام سامح عبده عبد الغفار، 33 عامًا، حاصل على مؤهل عالٍ ومقيم بقرية بنى غريان التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية بلاغًا اتهم فيه "ياسر.ر.ص"، 46 عامًا، صاحب مركز سمنة وتخسيس بانتحال صفة طبيب، وتم ضبطه، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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