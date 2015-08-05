مصرع شخصين وإصابة أربعة فى حادث تصادم بالمنيا

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 4 آخرون فى حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعى مصر أسوان أمام إحدى قرى مغاغة بالمنيا.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد حدوث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعى أمام قرية بمغاغة.

وبالانتقال والفحص تبين أن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث الذى أسفر عن مصرع كل من خيرية شلقامى 28 سنة ربة منزل، ورضا أحمد 16 سنة طالب، كما أصيب 4 آخرون وتم نقلهم إلى المستشفى العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة وإزالة آثار الحادث وتيسير حركة المرور.