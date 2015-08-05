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رئيس اليمن يصل القاهرة للمشاركة فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة

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رئيس اليمن يصل القاهرة للمشاركة فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة رئيس اليمن يصل القاهرة للمشاركة فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة
وصل منذ قليل الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى إلى القاهرة للمشاركة فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، تلبية للدعوة التى تلقاها من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقالت مصادر يمنية لـ"اليوم السابع"، إن منصور والسيسى سيلتقيان عصر اليوم لمناقشة كل القضايا الخاصة باليمن وآخر مستجدات الأوضاع على الأرض فى ظل أهمية دور كدولة محورية فى المنطقة وركيزة للأمن والاستقرار فيها.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس اليمن سيلتقى أثناء تواجده بالقاهرة عددًا من السياسيين اليمنيين لبحث الأوضاع الخاصة باليمن، خاصة بعد سيطرة الجيش الشرعى على مدينة عدن وأجزاء كبيرة من مدينة تعز، واستعداده لاسترداد مدينة صنعاء من أيدى الحوثيين.

- اليوم.. السيسى يلتقى رئيس اليمن ومسئولين من الهند واليابان وسنغافورة
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