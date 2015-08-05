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رسميا - الزمالك يحصل على توقيع حمودي.. ويتفق مع بازل

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رسميا - الزمالك يحصل على توقيع حمودي.. ويتفق مع بازل رسميا - الزمالك يحصل على توقيع حمودي.. ويتفق مع بازل

أعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن الحصول على توقيع أحمد حمودي جناح بازل السويسري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وعلم FilGoal.com أن التوقيع تم في الإسكندرية بعد الاتفاق مع بازل على استعارة حمودي لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء.

وبلغت قيمة الاستعارة 175 ألف يورو على أن يملك الزمالك أحقية الشراء بعد موافقة الطرفين مقابل 700 ألف يورو.

وعاد حمودي من رحلة احتراف قصيرة في بازل شارك خلالها في الدوري السويسري الذي تُوج بلقبه.

ولعب حمودي مع بازل 20 مباراة سجل فيها هدفين وصنع مثلهما.

وشارك في دوري أبطال أوروبا أربع مباريات أبرزها أمام ليفربول لمدة 90 دقيقة وساهم فيها في فوز فريقه 1-0 ولعب أمام ريال مدريد في الموسم الماضي.

وينتظر أن يشرع الزمالك في قيد اللاعب محليا. على أن يتم قيده في القائمة الإفريقية التي تنتهي بنهاية يوم الأربعاء الخامس من أغسطس.

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