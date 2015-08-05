انتقالات في الجول - الإسماعيلي يطلب رسميا ضم ريكو .. والشرطة يرد

أكد محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي لـFilGoal.com طلب التعاقد رسميا مع صلاح ريكو لاعب وسط اتحاد الشرطة.

وقدم ريكو صاحب الـ25 عاما موسما جيدا مع الشرطة وسجل 8 أهداف وصنع هدفا، وارتبط بالانتقال للأهلي في وقت سابق.

إلا أن اللاعب أكد لـFilGoal.com في وقت سابق توقيعه على أوراق رغبة للعب لنادي الزمالك. (طالع التفاصيل)

وأوضح رئيس الإسماعيلي إنه طلب رسميا ضم ريكو بعدما تقابل مع علي غيط المشرف العام على الكرة بنادي الشرطة في الإمارات بحضور عيد فرج المشرف على قطاع الناشئين بالنادي.

وقال أبو السعود لـFilGoal.com: "أبلغت المشرف العام على الكرة بالشرطة رغبتنا في ضم ريكو وعمرو حسام حارس مرمى الفريق".

وأضاف " غيط أبلغني إنه سيعرض الأمر على رئيس النادي وفي حالة الموافقة سينضم الثنائي إلى الإسماعيلي".

وأشار رئيس الإسماعيلي إنه في حالة إتمام التعاقد مع ثنائي الشرطة فإن الفريق لم يقوم بأي صفقات أخرى.

وكان الإسماعيلي قد أتم التعاقد مع 10 لاعبين حتى الآن وهم: مصطفى عفروتو، سعد حسني، طه عادل، مروان محسن، الغانى توريك جبرين، أحمد سمير، عماد حمدي، محمد أسامه حناكه، عبد الرحمن عوض شيكا والفلسطيني عبد الحميد أبو حبيب.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة سموحة بربع نهائي كأس مصر.